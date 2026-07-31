Красноярцев приглашают пройти опрос для разработки бренда города

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. К 400-летнему юбилею Красноярска идёт разработка территориального и туристического бренда. Ключевым элементом работы стало социологическое исследование, в рамках которого жителей приглашают пройти опрос.
Горожан просят ответить на 40 вопросов. Респондентов спрашивают о символе города, оценивают его достижения и сравнивают преимущества жизни в Красноярске с другими мегаполисами.
По данным администрации города, опрос уже прошли более 1000 человек. Предварительные итоги показывают, что красноярцы больше всего ценят свой город за развитие промышленности, близость к дикой природе, а также за богатую культуру и историю.
«Создание сильного бренда города начинается с серьёзной исследовательской работы. Мы объединили ведущих российских экспертов, изучили уникальные архивные материалы, провели десятки экспертных интервью. Сейчас проходит масштабное анкетирование жителей и потенциальных гостей Красноярска. Это фундамент, на котором будет строиться долгосрочная стратегия развития», — прокомментировала ход работы генеральный директор ООО «Креаре» Татьяна Майорова.
Принять участие в опросе на сайте может любой желающий до 1 сентября.
Результаты опроса лягут в основу концепции бренда. Они помогут выявить идентичность Красноярска, а также систему ценностей и позиционирования. Мнение каждого участника поможет сделать будущий бренд города более точным, содержательным и отражающим реальные представления о Красноярске.
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