Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 31 июля

Отключения света в Ростове на 31 июля затронут сотни домов и тысячи жителей города. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в пятницу не будет света.
С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:
— улица 35-я линия, 21−81;
— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;
— улица 39-я линия, 24−90;
— улица Богданова, 58−74;
— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;
— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;
— улица 2-я Грамши, 100−128;
— улица Онежская, 1−19 и 2−16;
— улица Печорская, 133−149 и 118−132;
— улица Двинская, 53−69 и 80−94;
— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;
— улица Волжская, 151−165 и 160−174;
— улица Можайская, 77−111;
— проспект Космонавтов, 1/26, 5, 5 В, 5 Г, 5Д;
— улица Капустина, 26/1;
— садоводческое товарищество «Дружба»;
— улица Ландышевая, 11−13;
— улица Лесопарковая, 37, 56−90, 23, 25, 56, 56А, 56 Г, 56Д;
— улица Мадояна, 94−110, 137А;
— улица Родниковая, 25−39 и 6−40;
— переулок Серебряный, 8/20, 7/18;
— переулок Белозерский, 4, 16;
— улица Благодатная, 2−20 и 1−23;
— переулок Вагайский, 1−25 и 2−24;
— переулок Выгодский, 1−17 и 2−16;
— переулок Вязовский, 1−15 и 2−32;
— переулок Еланский, 1−27 и 2−20;
— переулок Елецкий, 1−19 и 2−20;
— переулок Знаменский, 1−19 и 2−20;
— переулок Кислородный, 2−8 и 7−15.
С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:
— садоводческое товарищество «Дружба»;
— улица Ландышевая, 11−13;
— улица Лесопарковая, 37, 56−90;
— улица Мадояна, 94−110, 137А;
— улица Родниковая, 25−39 и 6−40;
— переулок Серебряный, 8/20, 7/18.
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