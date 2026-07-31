Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тысячи людей останутся без электричества: отключения света в Ростове на 31 июля

Энергетики перечислили адреса, где в Ростове в пятницу не будет света.

Источник: Комсомольская правда

Отключения света в Ростове на 31 июля затронут сотни домов и тысячи жителей города. Об этом рассказали в ресурсоснабжающей компании «Донэнерго». Узнали, где в пятницу не будет света.

С 9:00 до 17:00 электричества не будет по следующим адресам:

— улица 35-я линия, 21−81;

— улица 37-я линия, 12−76 и 25−97;

— улица 39-я линия, 24−90;

— улица Богданова, 58−74;

— улица 2-я Пролетарская, 51−75 и 44−54;

— улица Сарьяна, 48−66 и 55−73;

— улица 2-я Грамши, 100−128;

— улица Онежская, 1−19 и 2−16;

— улица Печорская, 133−149 и 118−132;

— улица Двинская, 53−69 и 80−94;

— улица 26 июня, 149−163 и 148−162;

— улица Волжская, 151−165 и 160−174;

— улица Можайская, 77−111;

— проспект Космонавтов, 1/26, 5, 5 В, 5 Г, 5Д;

— улица Капустина, 26/1;

— садоводческое товарищество «Дружба»;

— улица Ландышевая, 11−13;

— улица Лесопарковая, 37, 56−90, 23, 25, 56, 56А, 56 Г, 56Д;

— улица Мадояна, 94−110, 137А;

— улица Родниковая, 25−39 и 6−40;

— переулок Серебряный, 8/20, 7/18;

— переулок Белозерский, 4, 16;

— улица Благодатная, 2−20 и 1−23;

— переулок Вагайский, 1−25 и 2−24;

— переулок Выгодский, 1−17 и 2−16;

— переулок Вязовский, 1−15 и 2−32;

— переулок Еланский, 1−27 и 2−20;

— переулок Елецкий, 1−19 и 2−20;

— переулок Знаменский, 1−19 и 2−20;

— переулок Кислородный, 2−8 и 7−15.

С 9:00 до 16:00 свет отключат в домах:

— садоводческое товарищество «Дружба»;

— улица Ландышевая, 11−13;

— улица Лесопарковая, 37, 56−90;

— улица Мадояна, 94−110, 137А;

— улица Родниковая, 25−39 и 6−40;

— переулок Серебряный, 8/20, 7/18.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.