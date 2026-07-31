Сколько часов питомец способен ожидать хозяина с работы и не сойти с ума в одиночестве

Четвероногие друзья переносят разлуку по-разному, и во многом это обусловлено их биологическими особенностями. Собаки — социальные животные, для которых человек играет центральную роль в повседневной жизни. Поэтому длительное отсутствие хозяина они нередко воспринимают как разрыв социальной связи. Кошки по своей природе более автономны и территориальны, поэтому обычно легче переносят одиночество. Однако это не означает, что они совсем не испытывают дискомфорта — просто их привязанность проявляется менее демонстративно.