Власти Волгограда рассказали о выбитых стеклах в 8 МКД из-за атаки БПЛА

В Волгограде продолжаются работы по устранению последствий массированной террористической атаки украинских БПЛА по жилой и гражданской инфраструктуре. В результате ночного налета дронов ВСУ в жилых домах выбиты стекла.
— На территории Волгограда в результате массированной террористической атаки БПЛА повреждено остекление 8 МКД в Тракторозаводском районе. На время работы оперативных служб для жителей был оперативно открыт пункт временного размещения на территории школы № 1, — уточнили в мэрии.
Власти подготовили автобусы для того, чтобы доставить жителей пострадавших от атаки домов в пункты временного размещения. Однако, как сообщается, в настоящее время на территории ПВР жителей нет.
Также городские службы оказывают помощь в тушении пожара на складе в Дзержинском районе. Муниципалитет направил на место происшествия дополнительные водовозки.
Фото сгенерировано ИИ.