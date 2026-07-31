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Бывший худрук омского «Пятого театра» выходит на свободу по УДО

Суд досрочно освободил Никиту Гриншпуна, осужденного на 5 лет строгого режима за растрату и взятку.

Источник: Министерство культуры Омской области

Куйбышевский районный суд Омска удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего художественного руководителя «Пятого театра» Никиты Гриншпуна. Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Омской области, постановление уже вступило в законную силу.

История этого дела тянется с 2023 года. Изначально Гриншпуну назначили 5,5 лет строгого режима и штраф 8,5 млн рублей, затем в апелляции срок сократили до 5 лет. Окончательный приговор — 5 лет колонии строгого режима и штраф 8,5 млн — вынес Первомайский районный суд в июле 2024 года. Его признали виновным в растрате имущества и получении многомиллионной взятки. В колонии он ставил спектакли — в ноябре 2024 года представлял на конкурс УФСИН постановку по пьесе Леонида Филатова «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца».

Теперь экс-худрук выйдет на свободу. Решение суда о его УДО вступило в законную силу.