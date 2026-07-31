Бывший худрук омского «Пятого театра» выходит на свободу по УДО

История этого дела тянется с 2023 года. Изначально Гриншпуну назначили 5,5 лет строгого режима и штраф 8,5 млн рублей, затем в апелляции срок сократили до 5 лет. Окончательный приговор — 5 лет колонии строгого режима и штраф 8,5 млн — вынес Первомайский районный суд в июле 2024 года. Его признали виновным в растрате имущества и получении многомиллионной взятки. В колонии он ставил спектакли — в ноябре 2024 года представлял на конкурс УФСИН постановку по пьесе Леонида Филатова «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца».