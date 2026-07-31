Внимание! Идёт отражение атаки ВСУ на Ростов 31 июля

В ночь на 31 июля в Ростовской области отражена воздушная атака ВСУ. К сожалению, есть пострадавшие — ранена женщина. В Ростове горела лесопосадка, в Батайске повреждён магазин и несколько домов.
Внимание: по состоянию на утро 31 июля опасность сохраняется. Жителей просят сохранять бдительность. Что ещё известно об этой ситуации, собрал rostov.aif.ru.
Людей эвакуировали в ПВР.
По уточнённым данным губернатора Юрия Слюсаря, в результате ночной вражеской атаки в Гуково пострадала женщина. Сейчас медики оказывают ей помощь.
Что произошло в Гуково 31 июля 2026? Из-за прилёта БПЛА ВСУ повреждения получил жилой многоквартирный дом, были разрушены межэтажные перекрытия. Жильцов эвакуировали в пункт временного размещения.
Прокуратура Ростовской области взяла на контроль соблюдение прав жителей: по данным надзорного органа, налажено взаимодействие со всеми ведомствами для оперативного оказания людям медицинской и иной поддержки.
Батайск и Ростов: последствия атаки БПЛА ВСУ 31 июля 2026.
В Батайске падение обломков БПЛА повредило частные дома и здание магазина. Пострадавших нет, возгорания не произошло. Ещё вечером предыдущего дня глава города Валентин Кукин сообщал, что в Батайске был слышен сильный грохот. Сейчас уточняется вся информация, власти находятся на связи с оперативными службами.
В Ростове-на-Дону из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание лесопосадки. Пострадавших нет, огонь уже потушили.
Информация о пострадавших и разрушениях на земле продолжает уточняться. В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется.
Власти просят жителей не паниковать, покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам. Также категорически не рекомендуется снимать работу систем ПВО и возможные последствия атак. Все экстренные службы работают в штатном режиме. При возникновении чрезвычайной ситуации следует звонить по номеру 112.