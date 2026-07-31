Внимание! Идёт отражение атаки ВСУ на Ростов 31 июля

В Батайске падение обломков БПЛА повредило частные дома и здание магазина. Пострадавших нет, возгорания не произошло. Ещё вечером предыдущего дня глава города Валентин Кукин сообщал, что в Батайске был слышен сильный грохот. Сейчас уточняется вся информация, власти находятся на связи с оперативными службами.