От +18 до +26 и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 31 июля

По прогнозу синоптиков, погода в Ростове-на-Дону 31 июля взяла курс на возвращение жары. И, если в донской столице столбики термометров еще не доползут до +30 градусов, то на юге области уже преодолеют эту отметку. Подробный прогноз на пятницу узнали у специалистов регионального гидрометцентра.
Осадки в Ростове-на-Дону и Ростовской области.
Согласно прогнозу, погода в Ростове-на-Дону 31 июля ожидается переменной облачности. Существенных осадков не предвидится. Ветер западный и северо-западный разовьет скорость в 6 — 11 м/с, порывы усилятся до 12 — 14 м/с. В ночь на 1 августа также будет переменная облачность без осадков. Ветер западный и северо-западный задует со скоростью 7 — 12 м/с.
В Ростовской области в пятницу прогнозируют переменную облачность. По северу пройдут кратковременный дождь и гроза, на остальной территории осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный будет дуть со скоростью 6 — 11 м/с, местами, в том числе при грозе, порывы усилятся до 15 м/с. В ночь на субботу — переменная облачность без осадков, ветер западный и северо-западный задует со скоростью 7 — 12 м/с.
Температура воздуха и давление в Ростове-на-Дону и области.
Согласно прогнозу, температура воздуха в Ростове-на-Дону 31 июля днем поднимется до +27 — +29 градусов. В ночь на 1 августа ожидается от +18 до +20 градусов.
В Ростовской области дневная температура воздуха в пятницу составит от +24 до +29 градусов, по югу — до +32. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до +15 — +20 градусов, местами до +12, а в крайних северных районах — до +9.
Атмосферное давление в течение суток останется в пределах нормы — от 744 до 764 миллиметров ртутного столба.
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