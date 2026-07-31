От +18 до +26 и ветер: Какой будет погода в Ростове-на-Дону 31 июля

В Ростовской области в пятницу прогнозируют переменную облачность. По северу пройдут кратковременный дождь и гроза, на остальной территории осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный будет дуть со скоростью 6 — 11 м/с, местами, в том числе при грозе, порывы усилятся до 15 м/с. В ночь на субботу — переменная облачность без осадков, ветер западный и северо-западный задует со скоростью 7 — 12 м/с.