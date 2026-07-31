Поставки подсолнечного масла за границу в августе могут сократиться на 40%

Экспорт подсолнечного масла из России в июле 2026 года может составить 180 тыс. тонн, сократившись на 53,9% к июню и на 14,3% год к году. Такой прогноз приводит директор «Совэкона» Андрей Сизов. В августе, по его словам, снижение может достигнуть 40% год к году, до 150 тыс. тонн. Другой собеседник «Ъ» на рынке не сомневается, что речь пойдет о крайне выраженном падении экспорта всех видов растительного масла.