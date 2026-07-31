Поставки подсолнечного масла за границу в августе могут сократиться на 40%

Экспорт подсолнечного масла из России в июле 2026 года может составить 180 тыс. тонн, сократившись на 53,9% к июню и на 14,3% год к году. Такой прогноз приводит директор «Совэкона» Андрей Сизов. В августе, по его словам, снижение может достигнуть 40% год к году, до 150 тыс. тонн. Другой собеседник «Ъ» на рынке не сомневается, что речь пойдет о крайне выраженном падении экспорта всех видов растительного масла.
Основная причина падения экспорта растительных масел — логистические ограничения.
Ограничения судоходства в Азовском и Черном морях возникли в июле после активизации атак украинских беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров на торговые суда и портовую инфраструктуру. В частности, 30 июля Южная транспортная прокуратура сообщила о повреждении инфраструктуры порта Тамань после атаки БПЛА. В «Деметра-Холдинге» (совладелец зернового терминала в Тамани) получить комментарий не удалось. В ГК «Эфко» (владеет терминалом по перевалке растительных масел в Тамани) заявили, что стоит ориентироваться на данные местных властей.
Подробнее — в материале «Ъ» «Экспорт принимает обтекаемую форму».