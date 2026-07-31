На Netflix подали в суд за украденный со стола диск с новым фильмом с Николасом Кейджем

Режиссер и продюсеры шпионской ленты «Стойкость» (Fortitude) подали многомиллионный иск против Netflix, обвинив сервис в утрате мастер-копии невышедшего проекта. Сумма претензий составляет 105 млн долларов. Об этом пишет CBS News.
Как сообщается, один из продюсеров передал сотрудникам компании незашифрованный диск для демонстрации потенциальному покупателю с условием удалить файлы после просмотра. Позже руководство Netflix заявило о краже носителей, оставленных прямо на рабочих столах.
Истцы настаивают, что инцидент разрушил рыночную стоимость фильма. Студии могут просто отказаться от приобретения прав на картину, опасаясь появления пиратской версии в открытом доступе.
Шпионский проект стоимостью 45 млн долларов находился в разработке более семи лет. В картине о Второй мировой войне снялись звезды первой величины, среди которых Николас Кейдж, Бен Кингсли и Рон Перлман.
Ранее Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за онлайн-релиза фильма «Черная вдова». В иске отмечалось, что киностудия сделала это намеренно, пытаясь не дать актрисе получить полную выгоду от ее контракта с Marvel.