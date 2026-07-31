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На Netflix подали в суд за украденный со стола диск с новым фильмом с Николасом Кейджем

Создатели блокбастера «Стойкость» подали в суд на Netflix на 105 млн долларов.

Источник: Комсомольская правда

Режиссер и продюсеры шпионской ленты «Стойкость» (Fortitude) подали многомиллионный иск против Netflix, обвинив сервис в утрате мастер-копии невышедшего проекта. Сумма претензий составляет 105 млн долларов. Об этом пишет CBS News.

Как сообщается, один из продюсеров передал сотрудникам компании незашифрованный диск для демонстрации потенциальному покупателю с условием удалить файлы после просмотра. Позже руководство Netflix заявило о краже носителей, оставленных прямо на рабочих столах.

Истцы настаивают, что инцидент разрушил рыночную стоимость фильма. Студии могут просто отказаться от приобретения прав на картину, опасаясь появления пиратской версии в открытом доступе.

Шпионский проект стоимостью 45 млн долларов находился в разработке более семи лет. В картине о Второй мировой войне снялись звезды первой величины, среди которых Николас Кейдж, Бен Кингсли и Рон Перлман.

Ранее Скарлетт Йоханссон подала в суд на Disney из-за онлайн-релиза фильма «Черная вдова». В иске отмечалось, что киностудия сделала это намеренно, пытаясь не дать актрисе получить полную выгоду от ее контракта с Marvel.