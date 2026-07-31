В Германии закроется одна из старейших пивоварен после 158 лет работы

Ранее Life.ru писал, что в Германии обанкротилась пивоварня Hofbrauhaus Wolters GmbH, которая существовала почти 400 лет. Компания из Брауншвейга, основанная ещё в 1627 году, столкнулась с финансовыми проблемами на фоне падения продаж и роста стоимости производства. По данным издания Bild, кризис затронул не только отдельные предприятия: немецкий рынок пива продолжает сокращаться. В 2025 году потребление напитка в стране снизилось на 5,8%, а за последние несколько лет закрылись десятки пивоварен.