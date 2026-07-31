РЖД добавили поезд № 295 из Петербурга в Нижний Новгород до конца лета

Первый рейс из Нижнего Новгорода назначен на 31 июля в 14:42 по местному времени, обратное отправление из Северной столицы запланировано на 1 августа в 17:59. Всего дополнительный состав будет работать до конца летнего периода, охватывая наиболее востребованные даты, что позволит разгрузить действующие направления.