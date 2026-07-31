В Ростове-на-Дону продолжают обустройство сквера на месте снесённого аварийного дома

В центре Ростова-на-Дону, на месте ранее снесённого аварийного дома по адресу: ул. Социалистическая, 129, по поручению губернатора Юрия Слюсаря продолжается обустройство новой рекреационной территории.
Благоустройство площади в 700 м² началось в апреле этого года. Работы за свой счет выполняет компания-инвестор — по проектной документации, которая была ранее разработана за счёт средств местного бюджета.
На объекте уже выполнены земляные работы, подготовлено место под детский игровой комплекс, высажены 32 дерева. Также частично сформирована сеть пешеходных дорожек, выполняется мощение тротуаров плиткой. В дальнейшем предусмотрены установка детских игровых элементов, пергол, скамеек и других малых архитектурных форм, устройство системы автоматического полива и завершение озеленения территории.
Планируется, что оборудование нового уютного уголка на месте ранее снесенного аварийного здания полностью завершат до середины сентября этого года.
Напомним, вопросы обустройства зеленых территорий, создания новых парков и скверов в жилых районах Ростова-на-Дону были рассмотрены на заседании градостроительного совета под председательством губернатора региона Юрия Слюсаря в июле 2025 года. На пустыре, образовавшемся после сноса аварийного дома по улице Социалистической, 129, губернатор поручил благоустроить сквер. Позже жители города выбрали для новой зоны отдыха название — Кленовый дворик.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.