В Ростове-на-Дону продолжают обустройство сквера на месте снесённого аварийного дома

Напомним, вопросы обустройства зеленых территорий, создания новых парков и скверов в жилых районах Ростова-на-Дону были рассмотрены на заседании градостроительного совета под председательством губернатора региона Юрия Слюсаря в июле 2025 года. На пустыре, образовавшемся после сноса аварийного дома по улице Социалистической, 129, губернатор поручил благоустроить сквер. Позже жители города выбрали для новой зоны отдыха название — Кленовый дворик.