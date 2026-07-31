Певица МакSим впервые после госпитализации вышла на сцену

Врачи госпитализировали певицу МакSим после смерти ее отца. По словам артистки, сейчас она переживает очень сложный период. По этой же причине ей пришлось отменить все свои ближайшие выступления. МакSим поблагодарила фанатов «за поддержку, внимание и уважение к ее состоянию».