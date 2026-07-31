Певица МакSим впервые после госпитализации вышла на сцену

Певица Марина Абросимова, известная как МакSим, впервые появилась на публике после госпитализации. Артистка стала гостьей вечеринки видеоплатформы RUTUBE, которая прошла в Москве.
Исполнительница вышла на сцену в коротком платье с корсетом и исполнила свои самые известные хиты, сообщает Lenta.ru.
Врачи госпитализировали певицу МакSим после смерти ее отца. По словам артистки, сейчас она переживает очень сложный период. По этой же причине ей пришлось отменить все свои ближайшие выступления. МакSим поблагодарила фанатов «за поддержку, внимание и уважение к ее состоянию».
29 июля Абросимова сообщила, что ее выписали из больницы после краткосрочной госпитализации. В публикации в соцсетях артистка добавила, что находится под наблюдением врачей и выполняет все рекомендации, чтобы не перегружать организм и спокойно восстановиться.
На данный момент известно, что отец исполнительницы скончался после тяжелой болезни. О его смерти певица узнала незадолго до выхода на сцену в Москве. Похороны прошли в Казани в воскресенье, 19 июля.