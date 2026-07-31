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В Красноярске ветерану Великой Отечественной войны исполнилось 103 года

В Красноярске 103 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Екатерине Давыдовой.

В Красноярске 103 года исполнилось ветерану Великой Отечественной войны Екатерине Давыдовой. Об этом сообщили в администрации города.

Екатерина Андреевна Давыдова является Почетным гражданином Красноярска. В годы войны она трудилась в госпитале, а после Победы связала жизнь с медициной. Она работала в Назаровской районной больнице, больнице Енисейского пароходства, а также в Красноярской межрайонной клинической больнице № 20 имени И. С. Берзона.

С днем рождения Екатерину Андреевну поздравили руководитель администрации Свердловского района Лилия Назмутдинова и представители районного совета ветеранов. Имениннице вручили цветы и памятные подарки.