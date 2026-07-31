Покупателю мерча 9mice из Екатеринбурга вернули деньги после обращения в суд

Фанат дистанционно приобрел у ИП Дмитриев С. И. худи и ремень на сумму 18 тыс. руб. Товар был отправлен с большой задержкой, при этом в посылке, поступившей в пункт выдачи, отсутствовал ремень. Он отказался принимать заказ, направил продавцу досудебную претензию с требованием вернуть уплаченные средства, но ответа не получил. Тогда фанат обратился в мировой суд — сразу после этого представители музыканта связались с истцом и полностью компенсировали стоимость заказа. В связи с этим он отказался от исковых требований.