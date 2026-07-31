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Пожарный Роман Мулин получил награду за спасение девушки в центре Перми

Также её удостоились огнеборцы из села Частые за спасение пяти человек.

Пожарный Роман Мулин из Перми и бригада из села Частые удостоились наград за спасения жизней, сообщили в краевом минтербезе.

В Прикамье подвели итоги работы противопожарной службы за первое полугодие.

Благодарственное письмо губернатора вручили пожарному Роману Мулину. Он оказался случайным свидетелем происшествия в Перми — не прошёл мимо и до приезда медиков провёл девушке реанимацию, сохранив ей жизнь.

Также наградили бригаду, которая тушила пожар в многоквартирном доме в селе Частые. Огнеборцы вывели из горящего здания пятерых человек. Кроме того, отметили сотрудников, внёсших значительный вклад в обеспечение пожарной безопасности региона.

В целом, по данным Управления государственной противопожарной службы Пермского края, за полугодие число пожаров в зоне ответственности краевой службы сократилось на 10,6%, а количество погибших уменьшилось почти на четверть.

Всего за этот период пожарные спасли 91 человека. В ведомстве поблагодарили сотрудников за профессионализм, мужество и преданность делу.

Напомим, в Октябрьском округе глава Георгий Поезжаев вручил благодарственные письма девяти жителям, которые во время паводка первыми пришли на помощь людям.