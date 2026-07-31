Донской регион впервые присоединился к федеральному гастрономическому проекту «География России»

Ростовская область впервые присоединилась к федеральному гастрономическому просветительскому проекту «География России», который исследует и популяризирует кулинарное наследие разных регионов страны. Его главная цель — сохранить кулинарные традиции, познакомить гостей с локальными продуктами и историей мест через вкус, а также развить внутренний гастрономический туризм.
В рамках данной программы вниманию широкой аудитории демонстрируется богатство и разнообразие национальных кухонь. В частности, было представлено гастрономическое наследие Донского края, его традиции и туристический потенциал.
При поддержке департамента потребительского рынка Ростовской области в течение недели участники проекта посетили ключевые гастрономические и туристические объекты региона.
Первой точкой знакомства с регионом стал Центральный рынок Ростова-на-Дону («Старый базар») — место, где бережно сохраняются гастрономические традиции Дона. Именно здесь участники проекта познакомились с локальными продуктами, которые формируют вкусовой код Ростовской области: донской рыбой, раками, кривянскими помидорами, багаевскими огурцами, фермерскими сырами и местной мясной продукцией.
Во второй день состоялся визит в усадьбу «Фазаново» в хуторе Арпачин, где гости познакомились с современным прочтением донского гостеприимства и авторской кухней.
В третий день в «Old House Resort & SPA» были представлены возможности развития гастрономического туризма и интеграции локальных продуктов в ресторанные проекты высокого уровня.
Особое внимание было уделено производителям Ростовской области. Участники посетили предприятие «Донские традиции», познакомившись с современным производством продукции, основанной на региональном сырье и традиционных рецептурах.
Следующим этапом программы стало посещение предприятий группы компаний «Юг Руси», где гостей познакомили с этапами переработки сельхозпродукции. Гости также посетили «Феникс Эко Отель», где познакомились с потенциалом экологического и гастрономического туризма, а завершением экскурсионной программы стало посещение музея «Казачья гвардия», позволившее глубже погрузиться в историю донского казачества и традиции, неразрывно связанные с культурой питания на Дону.
Ярким завершением недели стал гастрольный ужин в новом ресторане донской кухни «Гуси-Лебеди». Специально разработанное меню стало настоящим гастрономическим путешествием по Ростовской области.
«Участие Ростовской области в проекте “География России” стало важным шагом в продвижении гастрономического потенциала региона на федеральном уровне, — прокомментировала директор областного департамента потребительского рынка Ирина Гелас. — Благодаря взаимодействию органов власти, шеф-поваров, производителей, представителей туристической отрасли и ресторанного сообщества удалось продемонстрировать богатство донской кухни, высокий уровень местных производителей и перспективы развития гастрономического туризма. Подобные проекты способствуют укреплению имиджа Ростовской области как одного из ведущих гастрономических регионов России, открывая новые возможности для продвижения местной продукции и привлечения туристов со всей страны».
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.