Донской регион впервые присоединился к федеральному гастрономическому проекту «География России»

Следующим этапом программы стало посещение предприятий группы компаний «Юг Руси», где гостей познакомили с этапами переработки сельхозпродукции. Гости также посетили «Феникс Эко Отель», где познакомились с потенциалом экологического и гастрономического туризма, а завершением экскурсионной программы стало посещение музея «Казачья гвардия», позволившее глубже погрузиться в историю донского казачества и традиции, неразрывно связанные с культурой питания на Дону.