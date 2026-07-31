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Красноярцам назвали сроки социальных выплат в августе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министерство социальной политики Красноярского края опубликовало календарь перечисления пособий, компенсаций и субсидий на август 2026 года. Сроки зависят от вида поддержки и способа ее получения.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министерство социальной политики Красноярского края опубликовало календарь перечисления пособий, компенсаций и субсидий на август 2026 года. Сроки зависят от вида поддержки и способа ее получения.

Пособия семьям с детьми, кроме выплаты на третьего и последующих детей, поступят на банковские счета с 14 по 26 августа. Через отделения почтовой связи их будут доставлять с 6 по 23 августа.

Ежемесячные выплаты региональным льготникам перечислят на счета с 6 по 11 августа, через почту — с 3 по 19 августа.

Компенсации и субсидии по оплате ЖКУ поступят на банковские счета с 24 по 31 августа. Получателям через почтовые отделения выплаты доставят с 3 по 19 августа.

С января 2026 года выплата на третьего и последующих детей входит в состав единого пособия. За ее назначением необходимо обращаться в Социальный фонд России. Это же ведомство теперь перечисляет региональную социальную доплату к пенсии.