Красноярцам назвали сроки социальных выплат в августе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Министерство социальной политики Красноярского края опубликовало календарь перечисления пособий, компенсаций и субсидий на август 2026 года. Сроки зависят от вида поддержки и способа ее получения.
Пособия семьям с детьми, кроме выплаты на третьего и последующих детей, поступят на банковские счета с 14 по 26 августа. Через отделения почтовой связи их будут доставлять с 6 по 23 августа.
Ежемесячные выплаты региональным льготникам перечислят на счета с 6 по 11 августа, через почту — с 3 по 19 августа.
Компенсации и субсидии по оплате ЖКУ поступят на банковские счета с 24 по 31 августа. Получателям через почтовые отделения выплаты доставят с 3 по 19 августа.
С января 2026 года выплата на третьего и последующих детей входит в состав единого пособия. За ее назначением необходимо обращаться в Социальный фонд России. Это же ведомство теперь перечисляет региональную социальную доплату к пенсии.