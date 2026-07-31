В Красноярске задержали более двух тысяч пьяных водителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С начала 2026 года сотрудники полка ДПС выявили более 2200 водителей, управлявших автомобилями в состоянии опьянения.
По данным Госавтоинспекции, за это время в городе произошло более 150 ДТП с участием нетрезвых автомобилистов. Более 30 аварий случились во дворах, где риск для пешеходов, в том числе детей и пожилых людей, особенно высок.
Также с начала года возбуждено свыше 280 уголовных дел в отношении водителей, которые повторно управляли автомобилем в нетрезвом виде.
В Госавтоинспекции сообщили, что профилактические рейды по выявлению нетрезвых водителей продолжаются. Жителей просят сообщать о водителях с признаками опьянения по телефону «Синей линии» 8 (391) 263−10−19.