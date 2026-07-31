Адаптивной одеждой обеспечивают ветеранов СВО в Хабаровском крае

Хабаровский филиал фонда «Защитники Отечества» обеспечивает ветеранов СВО с тяжелыми травмами специальной адаптивной одеждой. Уже выдано 9 комплектов такой одежды, ожидается поставка еще 21 комплекта. Каждый комплект подбирается индивидуально под особенности его будущего хозяина. Одним из первых получивших такую одежду, стал ветеран СВО Максим Кузнецов. После получения ранения ему установили протез. В комплекте одежды учтены удобные застежки, скрытые молнии и специальные элементы для доступа к протезу. «Одежда оказалась очень удобной и практичной. Стильная и продуманная до мелочей. Ткани приятные, не натирают, вещи отлично сидят и выглядят современно. Раньше я думал, что обычная одежда — это удобно. Но когда получил адаптивные комплекты от фонда, понял, что такое настоящий комфорт. Вещи сидят идеально, не мешают движениям», — говорит Максим. Фонд выдает адаптивную одежду бесплатно, в качестве технических средств реабилитации. Для каждого ветерана предусмотрены летний, зимний и демисезонный комплекты. В каждом комплекте до 12 предметов — от нижнего белья до верхней одежды. При производстве используются модели, разработанные победителями Международного конкурса дизайна адаптивной одежды «На крыльях». С лета 2025 года фонд выдал уже около 2800 комплектов по всей стране.