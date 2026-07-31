Демешин: дополнительные средства направят на ремонт домов и благоустройство в Хабаровском крае

Хабаровский край получит дополнительную поддержку от правительства России. Решение принято на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития ДФО под руководством полпреда Юрия Трутнева. Средства направят на благоустройство Амурского и Уссурийского бульваров в Хабаровске и расширение программы восстановления исторического центра Комсомольска-на-Амуре — впервые за 20 лет там ремонтируют десять домов — объектов культурного наследия. Также продолжается развитие промышленных площадок. Резидентам ТОР «Хабаровск» на «Парусе» уже переданы два корпуса производственно-административных зданий, еще два строятся. На площадке «Ракитное» возводят четыре здания, их запуск запланирован на 2027 год. «Наша главная задача — чтобы в Хабаровском крае было комфортно жить, работать и растить детей, чтобы было больше рабочих мест с достойной зарплатой, а молодежь связывала свое будущее с родным регионом. Благодарю Президента России и Правительство страны за поддержку инициатив развития Хабаровского края. Вместе мы делаем регион сильнее и создаем новые возможности для жителей», — отметил губернатор Дмитрий Демешин.