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Игровой комплекс для детей установили в Мухене по президентскому нацпроекту

В поселке Мухен района имени Лазо появилась новая детская площадка «Улыбка». Ее установили в 2026 году в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке губернатора Дмитрия Демешина. На площадке сделали ровное покрытие из щебня, установили надежное ограждение и игровое оборудование, провели освещение — гулять здесь можно и вечером. "Этот проект показывает, что благоустройство затрагивает.

В поселке Мухен района имени Лазо появилась новая детская площадка «Улыбка». Ее установили в 2026 году в рамках президентского нацпроекта «Инфраструктура для жизни» при поддержке губернатора Дмитрия Демешина. На площадке сделали ровное покрытие из щебня, установили надежное ограждение и игровое оборудование, провели освещение — гулять здесь можно и вечером. «Этот проект показывает, что благоустройство затрагивает не только крупные города, но и сельские поселения. Благодаря таким инициативам повседневная жизнь жителей становится комфортнее, а само поселение — привлекательнее для семей с детьми и гостей», — отметила глава поселения Елена Чаплыгина. Местные жители уже оценили новое пространство — дети приходят сюда играть и общаться, а взрослые отмечают, что такие перемены сближают и вдохновляют участвовать в жизни поселка. В 2026 году в Хабаровском крае по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» благоустроят 63 общественные территории в 49 муниципальных образованиях. Работа продолжается — новые современные пространства появляются не только в городах, но и в небольших селах и поселках региона.