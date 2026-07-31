В Хабаровском крае 40 пожарных отправили тушить лесные пожары под Нелькан

Около 40 пожарных-десантников направили в Нелькан для тушения лесных пожаров в Аяно-Майском районе Хабаровского края. Об этом сообщает авиакомпания «Хабаровские авиалинии».
За последние два дня пожарных и необходимое оборудование доставляли чартерными рейсами на грузовом самолёте Ан-26. Всего на север края отправили около 40 специалистов и порядка четырёх тонн снаряжения.
Базироваться огнеборцы будут в захребтовой части Аяно-Майского района — за Джугджурским хребтом. К местам возгораний их будут доставлять на вертолёте Ми-8.
Срочный заказ на перебазирование пожарных-десантников и оборудования авиакомпании поступил от Дальневосточной базы авиационной охраны лесов.
Ранее МЧС предупредило о возможном ухудшении ситуации с лесными пожарами на севере Хабаровского края. До 1 августа существенных осадков в регионе не ожидается, из-за чего сохраняется риск распространения огня на землях лесного фонда и особо охраняемых природных территориях.