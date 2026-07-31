Александр Скрябин посетил Реабилитационный Центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями

— Наши дети — наше будущее и наше счастье. Успехи детей — радость каждой семьи. И особенно радуют даже самые маленькие успехи в тех семьях, где растут особенные дети, — отметил глава города. — И некоторые из них, повзрослев, сами начинают работать в центре волонтёрами и учить малышей. Так, выпускник центра Максим стал настоящим скульптором с особым художественным видением. Среди его работ есть и бюст Андрея Матвеевича Байкова. Свои навыки сегодня он передаёт подрастающему поколению. Конечно же, будем центру помогать: и в плане транспортной доступности, и в организации занятий в бассейнах города для его подопечных, и в других вопросах.