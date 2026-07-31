Александр Скрябин посетил Реабилитационный Центр для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями

Глава города Александр Скрябин ознакомился с работой Реабилитационного Центра для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями.
Директор учреждения Наталия Пастушенко провела по зданию и показала, чем ежедневно живет Центр. В Центре есть всё необходимое для того, чтобы юные ростовчане, нуждающиеся в особом внимании и помощи, могли всесторонне развиваться и укреплять свое здоровье. Это кабинеты массажа и коррекционных практик, зал лечебной физкультуры, творческая мастерская, интерактивная студия. Занимаются с ребятами профессиональные специалисты.
Реабилитационный центр работает почти 10 лет. За это время реабилитацию прошли почти 3 тысячи детей с рождения и до 18 лет. Им оказано более 700 тысяч услуг. Необходимую квалифицированную помощь ребята получают совершенно бесплатно.
— Наши дети — наше будущее и наше счастье. Успехи детей — радость каждой семьи. И особенно радуют даже самые маленькие успехи в тех семьях, где растут особенные дети, — отметил глава города. — И некоторые из них, повзрослев, сами начинают работать в центре волонтёрами и учить малышей. Так, выпускник центра Максим стал настоящим скульптором с особым художественным видением. Среди его работ есть и бюст Андрея Матвеевича Байкова. Свои навыки сегодня он передаёт подрастающему поколению. Конечно же, будем центру помогать: и в плане транспортной доступности, и в организации занятий в бассейнах города для его подопечных, и в других вопросах.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.