КСИР заявил об ударе по стратегически важной авиабазе США

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об успешной атаке на военные объекты США, расположенные на территории Кувейта. Под удар попала стратегически важная авиабаза Ахмад аль-Джабер. Об этом сказано в официальном заявлении ведомства, опубликованном иранским агентством IRNA.