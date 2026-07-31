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КСИР заявил об ударе по стратегически важной авиабазе США

КСИР атаковал военные объекты США, расположенные на территории Кувейта.

Источник: Комсомольская правда

Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об успешной атаке на военные объекты США, расположенные на территории Кувейта. Под удар попала стратегически важная авиабаза Ахмад аль-Джабер. Об этом сказано в официальном заявлении ведомства, опубликованном иранским агентством IRNA.

Как сообщается, удар был нанесен силами армейских беспилотников. В результате атаки зафиксированы попадания по ангарам истребителей, ключевым системам спутниковой связи, а также складам с военным оборудованием.

В КСИР подчеркнули, что авиабаза Ахмад аль-Джабер играет критически важную роль в обеспечении воздушной поддержки и проведении операций американской военной разведки в регионе, являясь одним из ключевых центров Пентагона.

Ранее КСИР пригрозил США жестким ответом на удары по Ирану, пообещав нанести ответные удары по главным американским объектам в регионе.

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