КСИР заявил об ударе по стратегически важной авиабазе США

Как сообщается, удар был нанесен силами армейских беспилотников. В результате атаки зафиксированы попадания по ангарам истребителей, ключевым системам спутниковой связи, а также складам с военным оборудованием.
В КСИР подчеркнули, что авиабаза Ахмад аль-Джабер играет критически важную роль в обеспечении воздушной поддержки и проведении операций американской военной разведки в регионе, являясь одним из ключевых центров Пентагона.
Ранее КСИР пригрозил США жестким ответом на удары по Ирану, пообещав нанести ответные удары по главным американским объектам в регионе.