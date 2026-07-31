32 мм осадков выпало в Дзержинске во время урагана 30 июля

30 июля в Дзержинске во время урагана за 53 минуты выпало 32 мм осадков при порывах ветра до 20 м/с. Об этом сообщает глава города Михаил Клинков.
В ликвидации последствий были задействованы 8 бригад, 21 специалист и 13 единиц спецтехники. За сутки устранено 30 обрывов проводов, восстановлено 12 вводов в дома, заменены 2 сломанные опоры и выправлено 7 накренившихся.
Параллельно организована работа по расчистке города — убрано 14 поваленных деревьев. Также ведется усиленная прочистка ливневой канализации. На самых сложных участках — проспект Ленина, 117 и улица Автомобильная в районе рынка — специалисты откачали более 100 кубометров воды.
Всего за сутки в ЕДДС поступило 174 заявки. Все коммунальные службы продолжают устранять последствия стихии.
Тем временем в Волгограде изменили маршрут пригородных электричек из-за повреждений сети.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, как Нижний Новгород пережил непогоду.