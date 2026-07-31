Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беглов: Выход из метро «Театральная» построят на площади Темирканова

Пассажиры смогут быстрее добираться до Мариинского театра и Новой Голландии.

Источник: Комсомольская правда

Выход из новой станции метро «Театральная» в Петербурге появится на площади имени Юрия Темирканова. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС. Место выбрали рядом с концертным залом и напротив новой сцены Мариинского театра.

— Локация удобная для пассажиров. Оттуда можно добраться до трех площадок Мариинского театра, консерватории, Центрального военно-морского музея, Новой Голландии, Юсуповского и Николаевского дворцов, — заявил губернатор.

Станция «Театральная» Лахтинско-правобережной линии находится между «Спасской» и «Горным институтом». Сама станция уже построена, но открыть ее планируют только в 2030 году. Причина — долгие споры о месте наземного выхода. Теперь вопрос решен.

Беглов пояснил, что строительство в центре города — сложная задача. Нужно сделать наклонный ход и спуститься на глубину более 65 метров, не повредив ни одно здание. Сейчас выбрали оптимальный вариант и переходят к проектированию.

Узнать больше по теме
Александр Беглов: биография губернатора Санкт-Петербурга
Александр Беглов работал в строительной отрасли, примерил на себя роль чиновника и в конце концов перешел в большую политику. Главное из биографии губернатора Санкт-Петербурга — в материале.
Читать дальше