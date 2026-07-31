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Выбило стекла в восьми домах во время воздушной атаки на Волгоград 31 июля

В Волгограде жителей пострадавших в ходе атаки домов эвакуировали в школу.

Источник: Комсомольская правда

В Волгограде появилась новая информация о последствиях ночной воздушной атаки на город 31 июля. По информации мэрии города, повреждения получили восемь многоквартирных домов в Тракторозаводском районе. Пострадало остекление зданий, людей пришлось эвакуировать в пункт временного размещения. Его развернули в школе № 1.

Как рассказали в администрации Волгограда, людей в ПВР доставили на выделенных властями автобусах. В школе организовали горячее питание, спальные места. Сколько человек остаются здесь на утро, пока неизвестно. Также власти помогают тушить логистический объект компании Wildberries в Дзержинском районе.

— Для ликвидации возгорания складских помещений муниципалитетом направлены дополнительные водовозки, — заявили власти. Компания Wildberries также сделала официальное заявление о пожаре на объекте.

Напомним, по словам губернатора Андрея Бочарова, во время атаки на Волгоград ранены пять человек. Пожары начались на предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и складах в Дзержинском районе. Поврежден также частный дом в Красноармейском районе. По информации ПривЖД, нарушена контактная сеть на станции Татьянка, электрички ходят по урезанному маршруту.

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