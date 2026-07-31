Выбило стекла в восьми домах во время воздушной атаки на Волгоград 31 июля

Напомним, по словам губернатора Андрея Бочарова, во время атаки на Волгоград ранены пять человек. Пожары начались на предприятии топливно-энергетического комплекса на юге Волгограда и складах в Дзержинском районе. Поврежден также частный дом в Красноармейском районе. По информации ПривЖД, нарушена контактная сеть на станции Татьянка, электрички ходят по урезанному маршруту.