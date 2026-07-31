В Красноярском крае официально стартовала первая смена ТИМ «Юниор»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 30 июля началась первая смена краевого образовательного форума «Территория инициативной молодёжи “Юниор”», которая получила название «Территория личности: найти свой путь».
На смену приехали 375 подростков в возрасте от 14 до 17 лет из 36 муниципальных образований Красноярского края. Среди участников — более 50 ребят из Канского муниципального округа и 11 — из Сосновоборского.
Участников мероприятия приветствовали председатель правления «Движения Первых», Герой Российской Федерации Артур Орлов, а также руководитель агентства молодёжной политики и программ общественного развития Красноярского края Виктор Коломиец.
«ТИМ “Юниор” открыл уже четырнадцатый сезон. Символично, что и возраст молодёжи начинается с этой точки отсчёта. Это время, когда перед подростками открываются новые возможности, появляются необходимость принимать первые серьёзные решения и ответственность за собственное будущее. За четырнадцать лет участниками проекта стали 19,5 тысяч молодых ребят — талантливых и целеустремлённых лидеров. Форум помогает им не только найти единомышленников, но и поверить в собственные силы, объединиться вокруг общих идей и превратить их в реальные проекты, способные изменить жизнь в регионе», — подчеркнул Виктор Коломиец.
В рамках программы участников ожидают лекции, мастер-классы, дискуссии и встречи с экспертами, включая психологические тренинги и занятия по развитию эмоционального интеллекта. Особое внимание будет уделено профориентации, а также встречам с профессионалами из разных областей. В творческих лабораториях участники смогут глубже понять себя через искусство и самовыражение.
Форум продлится до 4 августа. По завершении смены каждый участник получит «Карту личного ресурса» — персональный план развития на период от 1 до 3 лет — и сможет воплотить в жизнь свой творческий проект.
Регистрация на следующие заезды продолжается: на ФГАИС «Молодёжь России» до 7 августа принимаются заявки на смены «Территория единства» и «Территория достижений». Больше информации о форуме — в группе ТИМ «Юниор» ВКонтакте.
Напомним, в июне 2026 года форум впервые прошёл не в Красноярске, а на базе оздоровительного лагеря «Солнечный-1» в селе Тесь. Смена позволила познакомить с возможностями молодёжной политики края подростков, которые раньше не участвовали в форуме, и стала первым шагом к расширению географии проекта за пределами Красноярска.