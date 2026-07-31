В Красноярском крае официально стартовала первая смена ТИМ «Юниор»

«ТИМ “Юниор” открыл уже четырнадцатый сезон. Символично, что и возраст молодёжи начинается с этой точки отсчёта. Это время, когда перед подростками открываются новые возможности, появляются необходимость принимать первые серьёзные решения и ответственность за собственное будущее. За четырнадцать лет участниками проекта стали 19,5 тысяч молодых ребят — талантливых и целеустремлённых лидеров. Форум помогает им не только найти единомышленников, но и поверить в собственные силы, объединиться вокруг общих идей и превратить их в реальные проекты, способные изменить жизнь в регионе», — подчеркнул Виктор Коломиец.