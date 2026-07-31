Обломки БПЛА повредили частные дома в Батайске

В Батайске в результате падения обломков БПЛА во время ночной атаки 31 июля были зафиксированы повреждения. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Известно, что в Батайске повреждены несколько частных домов и здание магазина. Возгораний на месте не было. Пострадавших нет.
— В настоящее время беспилотная опасность по Ростовской области сохраняется. Будьте осторожны! — сказано в сообщении.
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