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В Анапе ввели запрет на посещение заповедника «Утриш» из-за пожароопасности

В Анапском районе ввели ограничения на посещение лесного фонда.

Источник: Комсомольская правда

В анапском заповеднике «Утриш» введен запрет на посещение лесного фонда — прогулки для туристов теперь под запретом. Ограничения стали результатом выездного совещания межведомственной мониторинговой группы. В проверке готовности к периоду пиковой летней жары участвовали представители профильных ведомств, спасатели и руководство лесничества.

Особый противопожарный режим на территории Анапского района действует с 19 июня, а новые меры призваны дополнительно усилить безопасность, уточнили в пресс службе мэрии Анапы.

В Минприроды напомнили о серьезной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Гражданам за подобные нарушения грозит штраф от 15 000 до 60 000 рублей, должностным лицам — от 30 000 до 110 000 рублей, юридическим — от 60 000 до 2 миллионов рублей. Если в результате нарушения будут уничтожены или повреждены лесные насаждения, штраф составит от 200 000 рублей. За поджог предусмотрена уголовная ответственность — до 10 лет лишения свободы.