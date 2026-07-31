В Анапе ввели запрет на посещение заповедника «Утриш» из-за пожароопасности

В Минприроды напомнили о серьезной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Гражданам за подобные нарушения грозит штраф от 15 000 до 60 000 рублей, должностным лицам — от 30 000 до 110 000 рублей, юридическим — от 60 000 до 2 миллионов рублей. Если в результате нарушения будут уничтожены или повреждены лесные насаждения, штраф составит от 200 000 рублей. За поджог предусмотрена уголовная ответственность — до 10 лет лишения свободы.