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Кунгурская пещера в Прикамье из частных рук вернулась государству

Решением пермского краевого суда в Кунгурской ледяной пещере все объекты, находившиеся в ней в частной собственности, перешли государству.

Решением пермского краевого суда в Кунгурской ледяной пещере все объекты, находившиеся в ней в частной собственности, перешли государству.

Компания-оператор, ранее управлявшая охраняемым памятником природы, лишилась экскурсионной тропы с двумя туннелями. Также государству перешли сети электроснабжения.

Ранее частники, проводившие здесь экскурсии, остались без лицензии за незаконно пробуренную скважину. Все попытки обжаловать это решение были отклонены судом.

Сейчас решение о лишении компании прав на тропу и прочую инфраструктуру вступило в законную силу.