Боец ММА Сергей-Усман Шишкин объяснил, почему решил принять ислам

Российский боец смешанных единоборств Сергей-Усман Шишкин рассказал, почему решил принять ислам. Спортсмен поделился своей историей в интервью Sports.ru.
— Я просто нашел Бога, изменил характер и живу с ним. Многие ответы, которые я не мог найти в жизни, сейчас нашел, — рассказал Шишкин.
По словам бойца, смена вероисповедания не повлияла на его отношения с близкими. Он отметил, что не отказывается от своего имени, а его невеста остается православной. При этом спортсмен подчеркнул, что получает поддержку, в том числе от друзей-христиан, и старается не обращать внимания на критику.
Сергею-Усману Шишкину 23 года. За профессиональную карьеру он провел восемь боев, одержав семь побед, три из которых завершил нокаутом, передает издание.
Бывшая участница проекта «Фабрика звезд» Мария Алалыкина много лет не появлялась в публичном поле. Как рассказали в StarHit, артистка приняла ислам, сменила имя на Марьям и сейчас живет в Дагестане.
Бывшая супруга рэпера Тимати Анастасия Решетова в 2022 году рассказала, что приняла ислам. Как объяснила модель, ей всегда нравилась эта вера, но она долгое время не могла себе в этом признаться. «Вечерняя Москва» решила разобраться, как происходит переход из христианской веры в мусульманскую и как относятся представители духовенства к вероотступничеству.