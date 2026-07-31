Боец ММА Сергей-Усман Шишкин объяснил, почему решил принять ислам

По словам бойца, смена вероисповедания не повлияла на его отношения с близкими. Он отметил, что не отказывается от своего имени, а его невеста остается православной. При этом спортсмен подчеркнул, что получает поддержку, в том числе от друзей-христиан, и старается не обращать внимания на критику.