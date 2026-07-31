В Братске вновь ищут перевозчика для автобуса № 21

Власти Братска запустили повторный тендер на выбор перевозчика для автобусного маршрута № 21 в Центральном районе. Если компания будет определена, движение запустят не раньше 1 октября. По условиям контракта, один автобус будет работать ежедневно с 6:30 до 21:32, выполняя 19 кругорейсов в день. Срок действия контракта — с 1 октября по 30 ноября.
Предыдущий конкурс рассчитывали запустить с 1 августа, однако заявок от перевозчиков не поступило. Итоги нового отбора подведут 7 августа. Маршрут кольцевой, его протяжённость более 11,6 км, он проходит по улицам Южная, Индустриальная, Энгельса, Космонавтов, Подбельского, Янгеля, Баркова и Пихтовая.