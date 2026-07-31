Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Братске вновь ищут перевозчика для автобуса № 21

Если перевозчик объявится, то маршрут запустят не раньше 1 октября.

Источник: Аргументы и факты

Власти Братска запустили повторный тендер на выбор перевозчика для автобусного маршрута № 21 в Центральном районе. Если компания будет определена, движение запустят не раньше 1 октября. По условиям контракта, один автобус будет работать ежедневно с 6:30 до 21:32, выполняя 19 кругорейсов в день. Срок действия контракта — с 1 октября по 30 ноября.

Предыдущий конкурс рассчитывали запустить с 1 августа, однако заявок от перевозчиков не поступило. Итоги нового отбора подведут 7 августа. Маршрут кольцевой, его протяжённость более 11,6 км, он проходит по улицам Южная, Индустриальная, Энгельса, Космонавтов, Подбельского, Янгеля, Баркова и Пихтовая.