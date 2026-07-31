Пять подруг на сапах чуть не попали под судно на Красноярском водохранилище

30 июля подруги отправились кататься на сапах в заливе Шумиха на Красноярском водохранилище. Они отплыли далеко от берега и оказались на судовом ходу — там, где ходят крупные суда, а глубина достигает критических отметок. Внезапно погода резко испортилась: начался ливень. При этом спасательных жилетов на девушках не было.