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Пять подруг на сапах чуть не попали под судно на Красноярском водохранилище

При этом спасательных жилетов на девушках не было.

На Красноярском водохранилище пять девушек на сапах чуть не попали под судно. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».

30 июля подруги отправились кататься на сапах в заливе Шумиха на Красноярском водохранилище. Они отплыли далеко от берега и оказались на судовом ходу — там, где ходят крупные суда, а глубина достигает критических отметок. Внезапно погода резко испортилась: начался ливень. При этом спасательных жилетов на девушках не было.

Очевидцы вызвали спасателей. Сотрудники Дивногорского поисково-спасательного отряда быстро нашли девушек, подняли их на борт и доставили на берег. Сапбордисткам 19 и 20 лет провели инструктаж по безопасности.

Ранее мы сообщали, что человек утонул на реке Амыл в Красноярском крае.