Пять подруг на сапах чуть не попали под судно на Красноярском водохранилище

На Красноярском водохранилище пять девушек на сапах чуть не попали под судно. Об этом сообщили в КГКУ «Спасатель».
30 июля подруги отправились кататься на сапах в заливе Шумиха на Красноярском водохранилище. Они отплыли далеко от берега и оказались на судовом ходу — там, где ходят крупные суда, а глубина достигает критических отметок. Внезапно погода резко испортилась: начался ливень. При этом спасательных жилетов на девушках не было.
Очевидцы вызвали спасателей. Сотрудники Дивногорского поисково-спасательного отряда быстро нашли девушек, подняли их на борт и доставили на берег. Сапбордисткам 19 и 20 лет провели инструктаж по безопасности.
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