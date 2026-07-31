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Елизовчанин стал виновником аварии — пострадала женщина

В апреле этого года 25-летний житель Елизово превысил скорость, управляя автомобилем. На перекрестке при повороте машину занесло, и она столкнулась с автомобилем, за рулем которого сидела женщина. Она получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Обоим участникам аварии оказали медпомощь, пострадавшая 2 месяца проходила лечение и находится на стадии реабилитации. Подсудимый признал вину и компенсировал.

В апреле этого года 25-летний житель Елизово превысил скорость, управляя автомобилем. На перекрестке при повороте машину занесло, и она столкнулась с автомобилем, за рулем которого сидела женщина. Она получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Обоим участникам аварии оказали медпомощь, пострадавшая 2 месяца проходила лечение и находится на стадии реабилитации. Подсудимый признал вину и компенсировал пострадавшей материальный ущерб. Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.