Елизовчанин стал виновником аварии — пострадала женщина

В апреле этого года 25-летний житель Елизово превысил скорость, управляя автомобилем. На перекрестке при повороте машину занесло, и она столкнулась с автомобилем, за рулем которого сидела женщина. Она получила травмы, квалифицированные как тяжкий вред здоровью. Обоим участникам аварии оказали медпомощь, пострадавшая 2 месяца проходила лечение и находится на стадии реабилитации. Подсудимый признал вину и компенсировал пострадавшей материальный ущерб. Уголовное дело направлено в Петропавловск-Камчатский городской суд для рассмотрения по существу.