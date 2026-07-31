В Курагинском округе нашли питбайкера, сбившего полуторагодовалого ребенка (видео)

Авария произошла вечером 27 июля в деревне Новопокровка. По данным полиции, неизвестный водитель мотоцикла RACER сбил полуторагодовалую девочку, которая находилась на проезжей части без взрослых. Ребенка доставили в больницу. Позже сотрудники Госавтоинспекции установили водителя. Им оказался 18-летний местный житель без водительских прав.