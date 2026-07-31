В Курагинском округе нашли питбайкера, сбившего полуторагодовалого ребенка (видео)

В Курагинском округе Красноярского края полицейские установили личность водителя питбайка, который сбил маленькую девочку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в полиции.
Авария произошла вечером 27 июля в деревне Новопокровка. По данным полиции, неизвестный водитель мотоцикла RACER сбил полуторагодовалую девочку, которая находилась на проезжей части без взрослых. Ребенка доставили в больницу. Позже сотрудники Госавтоинспекции установили водителя. Им оказался 18-летний местный житель без водительских прав.
На молодого человека составили административные материалы за отсутствие мотошлема, управление незарегистрированным транспортом, отсутствие ОСАГО, езду без прав и оставление места ДТП. Также проводится проверка по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. Это нарушение ПДД или правил эксплуатации транспорта, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести.
Кроме того, решается вопрос о привлечении родителей ребенка к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.