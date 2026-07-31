Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Курагинском округе нашли питбайкера, сбившего полуторагодовалого ребенка (видео)

В Курагинском округе Красноярского края полицейские установили личность водителя питбайка, который сбил маленькую девочку и скрылся с места ДТП.

В Курагинском округе Красноярского края полицейские установили личность водителя питбайка, который сбил маленькую девочку и скрылся с места ДТП. Об этом сообщили в полиции.

Авария произошла вечером 27 июля в деревне Новопокровка. По данным полиции, неизвестный водитель мотоцикла RACER сбил полуторагодовалую девочку, которая находилась на проезжей части без взрослых. Ребенка доставили в больницу. Позже сотрудники Госавтоинспекции установили водителя. Им оказался 18-летний местный житель без водительских прав.

На молодого человека составили административные материалы за отсутствие мотошлема, управление незарегистрированным транспортом, отсутствие ОСАГО, езду без прав и оставление места ДТП. Также проводится проверка по ч. 2 ст. 12.24 КоАП РФ. Это нарушение ПДД или правил эксплуатации транспорта, повлекшее причинение вреда здоровью средней тяжести.

Кроме того, решается вопрос о привлечении родителей ребенка к ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.