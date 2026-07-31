Хабаровский край получит федеральную поддержку на реконструкцию бульваров

Хабаровский край получит дополнительную поддержку от Правительства России на развитие инфраструктуры и благоустройство городов. Предложения региона утвердили на заседании президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальневосточного федерального округа. Заседание прошло в Якутске под руководством заместителя Председателя Правительства РФ — полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как отметил Юрий Трутнев, за время работы по программе дальневосточной Единой субсидии на Дальнем Востоке построили и реконструировали более двух тысяч социальных объектов — школ, больниц, детских садов, учреждений культуры и спорта. Отремонтировано около двух тысяч дворов. Работа продолжается по поручениям президента Владимира Путина, в том числе по реализации мастер-планов.
— Реновация городов и модернизация населённых пунктов меняют качество жизни более половины населения Дальнего Востока, — сказал Юрий Трутнев. — Мастер-планы — это стратегическое решение. В рамках их реализации в ДФО приходит более 3 триллионов рублей. Эти средства вкладываются в инфраструктуру и социальную сферу. Это возможность перестроить города, создать максимально комфортные условия для жизни людей и усилить приток населения.
За счёт федеральной поддержки в Хабаровске продолжится масштабная реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров. В Комсомольске-на-Амуре расширят программу восстановления исторического центра. Впервые за последние 20 лет здесь одновременно ремонтируют десять домов — объектов культурного наследия, построенных в 30−50-х годах в стиле «сталинского ампира». В этом году работы ведутся на проспектах Ленина и Мира. В 2027 году приведут в порядок ещё десять фасадов на улицах Аллея Труда, Кирова, Красногвардейской, Калинина и Пионерской, а также на проспектах Ленина и Мира.
Край также получит дополнительные средства на создание инфраструктуры на площадках «Ракитное» и «Парус» территории опережающего развития «Хабаровск». Два корпуса на «Парусе» уже сданы в аренду резидентам по льготной ставке в рамках господдержки. Сейчас строятся ещё два корпуса на «Парусе» и четыре новых корпуса на «Ракитное» — двухэтажные административно-бытовые и одноэтажные производственные здания общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров. Их запустят в 2027 году.
Губернатор Дмитрий Демешин подчеркнул: главная задача — чтобы в Хабаровском крае было комфортно жить, работать и растить детей, чтобы было больше рабочих мест с достойной зарплатой, а молодёжь связывала своё будущее с родным регионом.
— Благодарю президента России и Правительство страны за поддержку инициатив развития Хабаровского края, — отметил Дмитрий Демешин. — Вместе мы делаем регион сильнее и создаём новые возможности для жителей.
На заседании также признали приоритетными два инвестиционных проекта для финансирования за счёт средств государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». В их числе — создание в Хабаровском крае селекционно-семеноводческой компании по производству семян сои и кукурузы.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
Почта: red.habkp@phkp.ru