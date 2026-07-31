Хабаровский край получит федеральную поддержку на реконструкцию бульваров

За счёт федеральной поддержки в Хабаровске продолжится масштабная реконструкция Амурского и Уссурийского бульваров. В Комсомольске-на-Амуре расширят программу восстановления исторического центра. Впервые за последние 20 лет здесь одновременно ремонтируют десять домов — объектов культурного наследия, построенных в 30−50-х годах в стиле «сталинского ампира». В этом году работы ведутся на проспектах Ленина и Мира. В 2027 году приведут в порядок ещё десять фасадов на улицах Аллея Труда, Кирова, Красногвардейской, Калинина и Пионерской, а также на проспектах Ленина и Мира.