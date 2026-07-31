Миллион на ветер: в Хабаровском крае задержали подрядчика, ремонтировавшего мост

В Хабаровском крае задержан подрядчик по подозрению в совершении мошенничества при выполнении ремонтных работ мостового сооружения, сообщает Следком Хабаровского края и ЕАО.
«Хабаровским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области задержан генеральный директор строительной организации, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере)», — говорится в сообщении.
По версии следствия, в 2019 году подрядчиком в рамках заключенного контракта произведен ремонт моста автомобильной дороги, ведущей к селу Казакевичево. Однако в июне 2025 года произошла деформация плит пролетных строений и дорожного полотна на указанном объекте, в связи с тем, что подрядчик в лице генерального директора при выполнении ремонтных работ похитил денежные средства в сумме более 1 млн рублей, используя при ремонте не соответствующие типовому проекту плиты, изготовленные кустарным способом, не предназначенные для восприятия нагрузок от большегрузного транспорта.
В Хабаровском крае задержали подрядчика, ремонтировавшего мост. Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
В Хабаровском крае задержали подрядчика, ремонтировавшего мост. Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
В Хабаровском крае задержали подрядчика, ремонтировавшего мост. Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
В Хабаровском крае задержали подрядчика, ремонтировавшего мост. Фото: СУ СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО.
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Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы прокурорской проверки, направленные в порядке ст. 37 УПК РФ, а также материалы оперативно-розыскной деятельности сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю.
В рамках расследования по месту жительства подозреваемого проведен обыск, в ходе которого изъята документация.
Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступной деятельности подозреваемого.