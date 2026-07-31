Миллион на ветер: в Хабаровском крае задержали подрядчика, ремонтировавшего мост

По версии следствия, в 2019 году подрядчиком в рамках заключенного контракта произведен ремонт моста автомобильной дороги, ведущей к селу Казакевичево. Однако в июне 2025 года произошла деформация плит пролетных строений и дорожного полотна на указанном объекте, в связи с тем, что подрядчик в лице генерального директора при выполнении ремонтных работ похитил денежные средства в сумме более 1 млн рублей, используя при ремонте не соответствующие типовому проекту плиты, изготовленные кустарным способом, не предназначенные для восприятия нагрузок от большегрузного транспорта.