Группа альпинистов пропала в горах после схода лавины: подробности

Десять альпинистов пропали после схода лавины на горе Броуд-Пик на границе Пакистана и Китая. Об этом сообщает издание Dawn.
Отмечается, что группу возглавлял непальский альпинист Нирмал Пурджа. Среди участников восхождения граждане Пакистана, США, Омана и Китая.
Данные GPS-датчиков свидетельствуют о том, что лавина отбросила команду на километр вниз. По всей вероятности, альпинисты оказались под огромной снежной массой.
25 июля, напомним, произошла трагедия на Эльбрусе, где во время внезапного бурана погибли пятеро альпинистов из Боснии и Герцеговины. Сейчас история продолжает обрастать новыми подробностями.
Зарегистрированные туристы не справились с переменчивой погодой главной вершины Европы — выжили только двое. Среди погибших — спасатели, известный врач и семья блогеров с кошкой-путешественницей.