19 организаций в Хабаровском крае задолжали бюджету около 3 млн рублей

19 организаций Хабаровского района Хабаровского края погасили налоговую задолженность на общую сумму около 3 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.
Прокуратура Хабаровского района проверила исполнение налогового законодательства и установила, что организации из-за ненадлежащей работы бухгалтерских служб допустили образование задолженности перед бюджетом.
После вмешательства надзорного ведомства задолженность погашена в полном объёме.
Ответственные сотрудники, не обеспечившие своевременное поступление налоговых платежей, привлечены к дисциплинарной ответственности.