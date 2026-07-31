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19 организаций в Хабаровском крае задолжали бюджету около 3 млн рублей

Погасить налоговую задолженность их заставило вмешательство прокуратуры.

19 организаций Хабаровского района Хабаровского края погасили налоговую задолженность на общую сумму около 3 млн рублей после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщает прокуратура Хабаровского края.

Прокуратура Хабаровского района проверила исполнение налогового законодательства и установила, что организации из-за ненадлежащей работы бухгалтерских служб допустили образование задолженности перед бюджетом.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность погашена в полном объёме.

Ответственные сотрудники, не обеспечившие своевременное поступление налоговых платежей, привлечены к дисциплинарной ответственности.