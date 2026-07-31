Умные камеры на патрульных машинах ГАИ Хабаровского края вычислят авто из розыска

Комплексы работают просто и эффективно: пока экипаж движется по маршруту, камеры автоматически считывают номера всех встречных и попутных машин. Сверка с оперативными базами занимает доли секунды: если автомобиль в угоне, числится в розыске или на нем поддельные номера, система тут же подает сигнал.