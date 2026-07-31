Умные камеры на патрульных машинах ГАИ Хабаровского края вычислят авто из розыска

В распоряжение Управления ГАИ по Хабаровскому краю поступили мобильные камеры распознавания номеров. Аппаратно-программные комплексы «ПаркРайт-С» установлены на патрульные машины ДПС. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», с начала внедрения системы" инспекторы выявили 93 транспортных средства, числящихся в розыске.
Комплексы работают просто и эффективно: пока экипаж движется по маршруту, камеры автоматически считывают номера всех встречных и попутных машин. Сверка с оперативными базами занимает доли секунды: если автомобиль в угоне, числится в розыске или на нем поддельные номера, система тут же подает сигнал.
На сегодня таких «умных» патрулей в крае 12. Они постоянно дежурят в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и Хабаровском районе.
Главная цель — поиск скрывшихся от правосудия машин, и цифры говорят сами за себя. В частности, было выявлено 48 автомобилей учет которых был прекращен. 44 машины ездили с подложными или видоизмененными госномерами. В одном случае за рулем оказался водитель, лишенный прав.
Но на этом функционал комплексов не ограничивается. Сейчас специалисты настраивают их на автоматическую фиксацию нарушений ПДД — превышение скорости, нарушение разметки, выезд на встречную полосу и другие.