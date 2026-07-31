Борцы из Красноярского края завоевали 14 медалей на чемпионате России

В соревнованиях по вольной борьбе участвовали 246 спортсменов из России, Беларуси и Казахстана. Как сообщили в министерстве спорта Красноярского края, наши чемпионы завоевали 5 наград. Золото в весовой категории до 130 кг взял Елисей Кадетов. Серебро в весе до 88 кг выиграл Павел Черемпеев. Бронзовыми призерами стали Игорь Павлов (70 кг), Андрей Зыков (88 кг) и Иван Елгин (100 кг).