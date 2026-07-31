Борцы из Красноярского края завоевали 14 медалей на чемпионате России

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Москве завершился Открытый чемпионат России по вольной и греко-римской борьбе среди ветеранов. В турнире приняли участие спортсмены старше 35 лет из четырех стран. Борцы из Красноярского края завоевали награды во всех номинациях.
В соревнованиях по вольной борьбе участвовали 246 спортсменов из России, Беларуси и Казахстана. Как сообщили в министерстве спорта Красноярского края, наши чемпионы завоевали 5 наград. Золото в весовой категории до 130 кг взял Елисей Кадетов. Серебро в весе до 88 кг выиграл Павел Черемпеев. Бронзовыми призерами стали Игорь Павлов (70 кг), Андрей Зыков (88 кг) и Иван Елгин (100 кг).
В турнире по греко-римской борьбе, где участвовало 225 спортсменов из России, Беларуси и Кыргызстана, красноярские борцы показали блестящий результат, завоевав 9 медалей. Золотые награды в своих весовых категориях завоевали Дмитрий Зангиров (62 кг) и Андрей Щиголев (70 кг). Серебро досталось Сергею Потапкину (88 кг) и Юрию Дюкову (100 кг). Бронзу взяли Игорь Попов (70 кг), Руслан Шогенов (70 кг), Константин Косяков (88 кг), Павел Черемпеев (88 кг) и Александр Коптелов (88 кг).