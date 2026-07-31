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Белоруска заявила в милицию на соседа, который обещал ей помочь

Минчанка заявила в милицию на соседа, которого попросила о небольшой услуге.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Минска заявила в милицию на соседа, который обещал ей помочь, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.

Минчанка рассказала, что попросила 26-летнего соседа научить ее пользоваться интернет-банкингом. Минчанин пришел к девушке домой и через ее аккаунт в мобильном приложении перевел с ее счета на свою банковскую карту 2500 рублей. Украденные деньги он потратил на оплату коммунальных услуг и погашение рассрочки за бытовую технику.

«Помощника» будут судить за хищение денежных средств путем модификации компьютерной информации.

А другая белоруска заявила в милицию на парня, который обещал целовать ее ноги.

Еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко попросил купить телевизор, а ему предложили «черт знает что».

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