Белоруска заявила в милицию на соседа, который обещал ей помочь

Жительница Минска заявила в милицию на соседа, который обещал ей помочь, рассказали в ГУВД Мингорисполкома.
Минчанка рассказала, что попросила 26-летнего соседа научить ее пользоваться интернет-банкингом. Минчанин пришел к девушке домой и через ее аккаунт в мобильном приложении перевел с ее счета на свою банковскую карту 2500 рублей. Украденные деньги он потратил на оплату коммунальных услуг и погашение рассрочки за бытовую технику.
«Помощника» будут судить за хищение денежных средств путем модификации компьютерной информации.
А другая белоруска заявила в милицию на парня, который обещал целовать ее ноги.
Еще мы писали, что президент Беларуси Александр Лукашенко попросил купить телевизор, а ему предложили «черт знает что».