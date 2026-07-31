Белоруска заявила в милицию на соседа, который обещал ей помочь

Минчанка рассказала, что попросила 26-летнего соседа научить ее пользоваться интернет-банкингом. Минчанин пришел к девушке домой и через ее аккаунт в мобильном приложении перевел с ее счета на свою банковскую карту 2500 рублей. Украденные деньги он потратил на оплату коммунальных услуг и погашение рассрочки за бытовую технику.