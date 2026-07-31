Молодежь теряет работу: куда исчезают вакансии для новичков

«Известия» пишут: по данным Росстата, в мае 2026 года число безработных от 15 до 25 лет достигло 353 тысяч человек, что на четверть больше прошлогодних показателей. Эксперты сервиса Работа.ру подчеркивают: 70 процентов запросов молодежи приходятся на офисные позиции, тогда как 80 процентов вакансий для начинающих — это посменная работа на производстве или в логистике.