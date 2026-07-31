Молодежь теряет работу: куда исчезают вакансии для новичков

Молодые люди сталкиваются с жесткими реалиями: несмотря на минимум общей безработицы, выпускники все чаще остаются без дела. Ловушка опыта захлопнулась, так как бизнесу нужны готовые профи, а искусственный интеллект забирает рутинные задачи, ранее доверяемые новичкам.
«Известия» пишут: по данным Росстата, в мае 2026 года число безработных от 15 до 25 лет достигло 353 тысяч человек, что на четверть больше прошлогодних показателей. Эксперты сервиса Работа.ру подчеркивают: 70 процентов запросов молодежи приходятся на офисные позиции, тогда как 80 процентов вакансий для начинающих — это посменная работа на производстве или в логистике.
Аналитики Freedom Global отметили, что лишь 8−10 процентов вакансий в IT рассчитаны на соискателей без стажа, а в маркетинге задачи все чаще выполняют нейросети. Средняя предлагаемая новичкам зарплата выросла до 68 тысяч рублей, однако, согласно опросам Авито Работы, молодые люди 18−24 лет ожидают доход не менее 125 тысяч.
Рынок труда смещается в сторону работодателя, делая процесс найма более избирательным. Волгоградцы, планирующие карьерный старт, должны учитывать этот сдвиг: реальные шансы быстро найти место сохраняются на заводах, складах и в медицине, тогда как попытки пробиться в офисные сферы грозят длительным поиском и вынужденным снижением финансовых ожиданий.
Ранее сообщалось о новых законах, которые вступят в силу в регионе с 1 августа 2026 года.