Продажи армянского коньяка и вина снизились за год на 11−12%

В январе—июне розничные продажи армянских коньяков в России снизились на 12,2% год к году, до 1,37 млн декалитров (дал). Это следует из имеющихся у «Ъ» данных участников рынка. В общей структуре спроса на коньяки доля Армении составила 20%, потеряв 1,7 процентного пункта за год. Это связано с приостановкой по решению Роспотребнадзора продаж продукции от трех армянских производителей и самоограничениями дистрибуторов, которые превентивно сокращают в поставках долю продукции из Армении.
Продажи тихого вина из Армении, по данным участников рынка, в январе—июне упали на 11,8% год у году, до 239,65 тыс. дал, непосредственно в июне — на 18,9%, до 33,8 тыс. дал. Колебания доли страны оказались незначительными. В общем объеме продаж тихих вин на Армению приходится менее 1%.
Продажи армянского алкоголя в России падают быстрее, чем категории в целом. Согласно подсчетам участников рынка, в первой половине 2026 года реализация коньяка (без учета французского) снизилась на 4,6% год к году, до 6,85 млн дал, тихого вина — на 3,7%, до 28,63 млн дал. Спрос на российский коньяк уменьшился на 3,4%, до 4,46 млн дал, на тихое вино — на 4,9%, до 17,02 млн дал.
Подробнее — в материале «Ъ» «Выдержанный ответ».