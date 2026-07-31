Продажи армянского коньяка и вина снизились за год на 11−12%

В январе—июне розничные продажи армянских коньяков в России снизились на 12,2% год к году, до 1,37 млн декалитров (дал). Это следует из имеющихся у «Ъ» данных участников рынка. В общей структуре спроса на коньяки доля Армении составила 20%, потеряв 1,7 процентного пункта за год. Это связано с приостановкой по решению Роспотребнадзора продаж продукции от трех армянских производителей и самоограничениями дистрибуторов, которые превентивно сокращают в поставках долю продукции из Армении.