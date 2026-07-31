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74 животных изъял Россельхознадзор у передвижной выставки в Омске

Выставка приехала из Курганской области.

Источник: Комсомольская правда

В Омске проверяющие из областного управления Россельхознадзора нашли грубые нарушения на передвижной выставке экзотических животных в Омске. Материалы проверки и административного дела направлены в Москву, где организатор выставки зарегистрирован как бизнесмен.

Как сообщила пресс-служба ведомства, 74 животных, привезенных из Курганской области, содержались без лицензии. По закону такое количество это уже не временная выставка, а полноценный зоопарк.

Проверка показала: животных держали напоказ круглосуточно с 10 июля и, как планировалось, по 9 августа, хотя правила разрешают такое в формате выставки не больше четырех суток.

Кроме того, у кормов для зверей не было ветеринарных документов, что мешает их отслеживать и подтвердить их безопасность.

Где конкретно выставка проводилась, ведомство не уточняет.