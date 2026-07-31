В первые выходные августа в Калининградской области похолодает до +22°C

В выходные в Калининградской области снова похолодает до +22°C. Такой прогноз на 1 и 2 августа опубликовали на сайте Гидрометцентра РФ.
Температура воздуха днём в субботу составит +22°С. В воскресенье потеплеет до +23°С. Ночью столбик термометра опустится до +11…+13°С. В субботу будет облачно и дождливо. В воскресенье возможны прояснения.
Подробный прогноз смотрите в разделе «Погода» на Калининград.Ru. Там представлена информация для городов области, а также точные данные о возможности и интенсивности осадков.
Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше