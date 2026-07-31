В Красноярском крае инвесторам упростили получение земли под туристические проекты

В Красноярском крае расширили меры поддержки для инвесторов, которые реализуют проекты в сфере туризма. Теперь земельные участки под строительство туристической инфраструктуры можно будет получить без торгов. Новый механизм распространяется на проекты по строительству гостиниц, аквапарков, горнолыжных комплексов, санаторно-курортных объектов и другой туристической инфраструктуры. Получить участок без торгов смогут инвесторы, чьи проекты соответствуют установленным требованиям. Одно из обязательных условий — реализовать проект в течение пяти лет. Развитие современной туристической инфраструктуры невозможно без создания понятных и комфортных условий для инвесторов. Новый механизм позволит сократить сроки реализации проектов, привлечь новые инвестиции и ускорить создание объектов, востребованных жителями и гостями Красноярского края, — отметила руководитель агентства по туризму края Елена Недбайло. В агентстве считают, что новая мера поможет создать дополнительные условия для запуска инвестиционных проектов в регионе. Напомним, что в модульных гостиницах и глэмпингах Красноярского края откроют новые номера.