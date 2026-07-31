Прикамский кандидат в Госдуму от «Яблока» отчитался о нулевом доходе в 2025 году

Константин Пономарев (баллотируется по округу № 62 «Пермский») заработал 628,87 тыс. руб.: это зарплата в пермской спортивной школе «Нортон-Юниор» и доход от вкладов. У него задекларирован земельный участок 8,5 тыс. кв. м, строение площадью 1,65 тыс. кв. м и доли в двух квартирах площадью 47,8 и 71,1 кв. м. На 15 счетах хранится 231,6 тыс. руб. Транспорт господина Пономарева — автомобиль Honda CR-V 2013 года выпуска и маломерное парусно-моторное судно Conrad 25 RT, выпущенное в 1989 году.